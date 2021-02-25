МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России в прошлом году выявил 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей – это рекорд за все время публикации данных о фальшивых денежных знаках, следует из статистики регулятора. Для сравнения, в 2019 году было выявлено всего 167 таких подделок. Банкир дал прогноз, как долго будет в обороте "железный" рубль

Всего в 2020 году регулятор обнаружил 48 293 поддельных денежных знака, в том числе 33 707 поддельных пятитысячных банкнот, 7 480 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 1 450 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (6 штук). При этом было обнаружено 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей.

"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении в 2020 году, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 годов", — говорится в материалах ЦБ.

Поддельных банкнот иностранных государств в 2020 году было обнаружено 1 730 штук. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1 573). Поддельных банкнот евро выявлено 118 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37 штук), фунт стерлингов (1 штука) и японская иена (1 штука).