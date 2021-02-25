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https://1prime.ru/finance/20210225/833116846.html
Экс-министр финансов России сравнил биткоин с финансовой пирамидой
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Глава группы "Открытие", бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой и заявил, что данная криптовалюта не является реальным инвестиционным... ПРАЙМ, 25.02.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой и заявил, что данная криптовалюта не является реальным инвестиционным активом.
"Я как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В четверг стоимость биткоина умеренно снижается и находится в районе отметки в 49 тысяч долларов. В прошлое воскресенье стоимость криптовалюты побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.
Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал примерно в 1,7 раза.