МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава группы "Открытие", бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой и заявил, что данная криптовалюта не является реальным инвестиционным активом.

"Я как профессиональный финансист вообще исключаю из какого-то серьезного анализа, восприятия. Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, поэтому это абсолютная такая случайность, и воспринимать ее как реально инвестиционный актив было бы очень странно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В четверг стоимость биткоина умеренно снижается и находится в районе отметки в 49 тысяч долларов. В прошлое воскресенье стоимость криптовалюты побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал примерно в 1,7 раза.