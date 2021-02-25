МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России выявил факты манипулирования "голубыми фишками" и бумагами энергетического сектора в 2016-2018 годах, сообщается на сайте регулятора. Центробанк выявил факты манипулирования акциями "Сургутнефтегаза"

"Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО "Газпром", ПАО Сбербанк, ПАО Московская Биржа, ПАО АНК "Башнефть", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "ЛУКОЙЛ", Банка ВТБ (ПАО), ПАО "Магнит", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ТГК-14" в период с 22.03.2016 по 23.08.2018 на организованных торгах", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что рядом физлиц совершались операции с акциями по соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована на Кипре), относящиеся к манипулированию рынком. Операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физлицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов указанных выше акций.

Банк России направил физлицам и Maraion Investments Limited предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.