МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь увеличилась на 0,1 процентного пункта, составив 23,4% по состоянию на 1 февраля, следует из материалов Банка России. Международные резервы России за неделю снизились до $585,7 миллиарда

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 февраля увеличились до 3,2 триллиона рублей с 3,191 триллиона на 1 января. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 13,703 триллиона рублей с 13,669 триллиона месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019 — 24,4%.