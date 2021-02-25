2021-02-25T16:18:13+03:00
2021-02-25T16:18:13+03:00
2021-02-25T16:18:13+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210225/833117487.html
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам января выросла до 23,4%
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь увеличилась на 0,1 процентного пункта, составив 23,4% по состоянию на 1 февраля,... ПРАЙМ, 25.02.2021
нерезиденты, офз, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83241/12/832411259.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411259.jpg
https://1prime.ru/images/83241/12/832411258.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411258.jpg
https://1prime.ru/images/83241/12/832411257.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411257.jpg
https://1prime.ru/finance/20210225/833117360.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь увеличилась на 0,1 процентного пункта, составив 23,4% по состоянию на 1 февраля, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 февраля увеличились до 3,2 триллиона рублей с 3,191 триллиона на 1 января. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 13,703 триллиона рублей с 13,669 триллиона месяцем ранее.
Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2%, на начало 2019 — 24,4%.