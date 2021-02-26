МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мошенники активно охотятся на россиян, которые хотят приумножить свои сбережения в условиях низких ставок по вкладам. Существуют различные способы обмана начинающих инвесторов, один из популярных — финансовая пирамида. Как отличить добросовестную компанию от аферистов, вместе с экспертами разбирался корреспондент РИА Новости. Экс-министр финансов России сравнил биткоин с финансовой пирамидой

Только за прошлый год Банк России выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид. Такие организации обещают вложить привлеченные средства в высокодоходные предприятия: нефте- и золотодобыча, строительство и так далее, но документально подтвердить свою деятельность не могут.

Злоумышленники обещают высокую доходность вложений, значительно превышающую рыночный уровень, или гарантируют ее, а это запрещено законом о фондовом рынке. Финансовые пирамиды очень активно рекламируют свои предложения в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях.

ГОВЯДИНА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Так, на главной странице одной из популярных в России поисковых систем была размещена реклама инвестирования в мясокомбинат "Ростпродукт" под выгодные проценты. На сайте перечисляются такие преимущества для инвесторов, как "фиксированные ставки по договору до 24% годовых", "юридическая гарантия сохранности вложенных средств", ежемесячная выплата процентов и даже "экологически чистая говядина" по оптовым ценам. Аналитик научил, как распознать обман с инвестициями

Компания хвастается успешностью своего бизнеса — якобы выручка превышает 1 миллиард рублей. Но найти на ее сайте финансовую отчетность, которую обычно как раз и публикуют для инвесторов, не удалось. При этом "менеджер из инвестиционного отдела" путанно объяснял журналисту, обратившемуся под видом инвестора, почему такой информации нет на сайте компании и что ее можно найти "в открытом доступе на любом сайте".

"Максимальную юридическую гарантию, которая возможна в рамках законодательного порядка, мы даем как юридическая компания частным инвесторам, то есть, в данном случае, — это договор займа, это также гарантийное письмо от нашей второй компании, также поручительство от собственника. Вот эти все комплекты документов мы на законных основаниях можем вам дать, они увеличивают, так скажем, надежность нашего взаимодействия с вами", — заявил менеджер.

РИА Новости обратилось за разъяснениями к экспертам в сфере финансовой грамотности и юристам.

ЧТО ВЫЯСНИЛИ ЭКСПЕРТЫ

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева, отправив запрос в компанию под видом клиента, выяснила, что для получения максимальной доходности нужно инвестировать 4 миллиона рублей на четыре года. А если вложить 1 миллион рублей на один год, компания гарантирует 20% годовых. При этом минимальный размер вложений — 500 тысяч рублей. Мошенники подключают к своему "бизнесу" популярных блогеров

На вопрос, за счет чего гарантируется такая доходность, менеджер заявил, что компания на рынке семь лет, ее бизнес все эти годы был прибыльным, а производство загружено на 45%. А если на привлеченные средства компания загрузится на 100%, то без проблем выплатит обещанные доходности, убеждали там.

Однако, изучив суть компании, Култышева выяснила, что она является посредником, а не производителем говядины. "Занимаются переработкой и дальнейшей отгрузкой в оптовые каналы сбыта. Чтобы такое звено в цепочке принесло доходность, все остальные звенья, такие как производство, логистика и розница, в предстоящие четыре года тоже должны работать исправно и доходно. Фундаментально можем мы рассчитывать на бесперебойность и на рост? Вот я не так оптимистична", — отметила эксперт.

Менеджер "Ростпродукта" заявил корреспонденту РИА Новости, что за девять месяцев 2020 года, который был "не самый лучший", компания получила чистую прибыль в 30 миллионов рублей, и добавил неясную фразу, что "это 60% годовых".

Однако в непандемийный 2019 год, как выяснил эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев, компания показала выручку в 16,8 миллиона рублей, а чистую прибыль — 159 тысяч. При этом активов у нее лишь на 191 тысячу рублей, а штат более чем скромный — один сотрудник. Головная компания этой фирмы — ООО "Русские традиции" (она-то и гарантирует исполнение обязательств "Ростпродукта") имеет всего пять сотрудников. Это также наводит на "очень серьезные сомнения", добавил Алексеев.

ЧТО ВЫДАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?

Формально эту фирму нельзя отнести к мошеннической – по закону юрлица могут брать в долг у любых других компаний или физлиц, но у нее есть признаки финансовой пирамиды, отмечают эксперты. Банк России в прошлом году выявил 222 финансовые пирамиды

"Предложения фиксированной доходности при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании – это один из признаков финансовой пирамиды", — указал Алексеев.

По его словам, гарантировать доходность в бизнесе невозможно в принципе. "И эти обещания уже можно расценивать как введение в заблуждение. Тем более что доходность в 24% для инвесторов подразумевает гораздо большую доходность для самой компании и высокую маржинальность этого бизнеса", — поясняет эксперт.

Еще фирма гарантирует "сохранность вложенных средств". Но верить в сохранность денег можно только в случае с банковскими депозитами и только если вклад открыт на сумму до 1,4 миллиона рублей в банке, который является участником системы страхования вкладов, напоминает Култышева из Национального центра финансовой грамотности.

Кроме того, юриста этого центра Алину Степанову смутило то, что по договору "Ростпродукту" достаточно копии подписи. "Если я как инвестор подпишу удаленно этот договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа", — указала она.

В целом технология привлечения инвесторов в якобы пищевые производства не нова, отметил Алексеев из проекта ОНФ. Злоумышленники часто прибегают к этому приему, например был случай на Урале, когда мошенники предложили вложиться в производство пельменей, но даже не потрудились закупить мясорубки, рассказал он.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАПРЕЩЕНА РЕКЛАМА ФИНПИРАМИД?

Немалую роль в популярности финансовых пирамид играет реклама, которой злоумышленники уделяют особое внимание. Так, ранее Банк России сообщал, что более 45% выявленных им финансовых пирамид действовали в интернете — они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах. Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты

По словам юристов, к рекламе финпирамид непросто подкопаться, поскольку в ней может и не быть информации, попадающей под ограничения. По закону дополнительную проверку пройдут объявления, в которых встречаются такие слова как, например, наркотики, оружие, взятка, а инвестирование само по себе не имеет преступного состава, говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Щеглов и партнеры" Юлия Лялюцкая.

Нет особых требований в законодательстве и к размещению такой рекламы, заявила юрист. "Сами поисковые системы, при соблюдении условий оказания рекламных услуг, правил показа, не обязаны проверять достоверность публикации. Равно как не могут проверить качество каждого предлагаемого к продаже товара в сети", — добавила Лялюцкая.

Однако у Култышевой из Национального центра финансовой грамотности вопросы к поисковой системе все же возникли: если в рекламном сообщении было обещание доходности, то площадка нарушила статью 28 (Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности) закона "О рекламе".

В целом, чтобы не попасться на уловки мошенников из финансовой пирамиды, эксперты советуют россиянам прежде чем вкладывать куда-либо свои деньги, досконально проверять всю имеющуюся информацию, в том числе отзывы о компании в интернете. Не помешает проконсультироваться и с юристами.

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