МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Интернет-боты создают много проблем компаниям и пользователям, создавая серьезную нагрузку для них, а также используются мошенниками для сбора данных пользователей, вплоть до взлома их аккаунтов. Как бороться с такими угрозами, РИА Новости рассказали в российских банках. Эксперты рассказали, как финансовые пирамиды заманивают россиян

Роспатент включил в топ-10 главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку для защиты от интернет-ботов, которая используется в системах для борьбы с онлайн-мошенничеством. Технология позволит защитить около 160 миллионов пользователей. А за первые шесть месяцев 2020 года только в пяти российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.

"Нелегитимный бот-трафик доставляет много проблем компаниям и пользователям – создает ненужную нагрузку, которую в конечном итоге приходится обрабатывать и тратить на нее вычислительные ресурсы, забивает интернет-каналы", — рассказывает начальник управления информационной безопасности банка "Ренессанс Кредит" Дмитрий Стуров.

По его словам, злоумышленники могут поручать ботам целый спектр задач – от парсинга сайтов (автоматизированный сбор информации), кражи данных и контента, до прямого взлома аккаунтов пользователей интернет-ресурсов. "Все собранные данные потом анализируются мошенниками и используются для более высокоуровневых атак, таких как фишинг", — указал Стуров.

Задачу отделения нелегитимного бот-трафика сейчас пытается решить ряд компаний, специализирующихся на защите веб-публикаций и мобильных приложений. Банки также используют различные решения для защиты своих интернет-сервисов: интернет-банкинга, брокерских систем, систем интеграции с партнерами, указал он.

В банке "Дом.РФ" рассказали, что знакомы с изобретением, которое выделил Роспатент, но на текущий момент его не использует. "После подтверждения эффективности данного решения мы готовы рассмотреть его применение, либо использование аналогов и в нашем банке", — указал директор розничных продуктов кредитной организации Евгений Шитиков.

В банке "Открытие" положительно отнеслись к разработке и, вероятно, внедрят ее, но пока используют другое решение. ВТБ не рассматривал эту технологию, "для защиты клиентов от мошенников банк применяет все необходимые технические и организационные меры", сообщили в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке заверили, что уже выстроена комплексная система защиты, позволяющая выявлять и противодействовать средствам автоматизации и ботам.

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