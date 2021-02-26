МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Банк Уралсиб совместно с компанией "Игровой Интеллект" провел 25 февраля 2021 года двухдневный мастер-класс по финансовой грамотности для хоккеистов ХК "Сочи". Мероприятие прошло на базе клуба, в сочинском Дворце спорта "Большой".

Партнером Банка выступает компания "Игровой интеллект".

Мастер-классы по финансовой грамотности – часть большого проекта "Побеждаем вместе", который Банк Уралсиб реализует для профессиональных спортсменов. Необходимость таких обучающих программ обусловлена достаточно характерной ситуацией, когда спортсмены, даже получая высокие доходы в период своей активной карьеры, после ее завершения не имеют сформированного капитала и источников пассивного или активного дохода. Такие мероприятия направлены на то, чтобы дать спортсменам необходимые базовые знания и навыки долгосрочного финансового планирования и управления своими финансами. Moody's подтвердило рейтинг банка "Уралсиб"

"Для профессиональных спортсменов очень важно понимание того, что необходимо жить не только сегодняшним днем, но и создавать надежный запас на будущее, ведь контракты заканчиваются, а жизнь продолжается, – отметил спортивный директор ХК "Сочи" Андрей Зюзин. – А такие мероприятия дают базовые знания о финансах и инвестициях и помогают каждому понять и расставить собственные приоритеты в управлении своими деньгами. Еще для нас в этом общении важен индивидуальный подход к каждому спортсмену, а также большая линейка продуктов, разработанная Банком Уралсиб специально для такой категории клиентов".

"Побеждаем вместе" – комплексный проект Уралсиба, он включает в себя не только обучающие мероприятия, но и широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов. В рамках проекта банк сотрудничает с ХК "Салават Юлаев" (Уфа), Межрегиональной Любительской Баскетбольной лигой (МЛБЛ), Единой лигой Европы 3х3 и другими спортивными организациями.