МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе вернулись к наращиванию запасов золота впервые с конца лета 2020 года: они выросли за месяц на 1,9%, или на 835,5 килограмма, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Разворот в поведении банков может объясняться низкими ценами на драгметалл, пояснил агентству эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По данным ЦБ, на начало февраля золотые счета были у 47 кредитных организаций, а их запасы составляли 44,8 тонны. При этом покупки драгметалла в прошлом месяце делали девять банков — на 4,2 тонны.

Львиная доля покупок золота пришлась на ВТБ, который в предыдущие месяцы был лидером по продаже драгметалла: банк в январе нарастил свои запасы на 3,3 тонны, до 31,9 тонны. На втором месте расположился Совкомбанк, увеличивший свои запасы на 667 килограммов — до 2,6 тонны. Тройку лидеров по росту запасов замыкал Азиатско-Тихоокеанский банк: он купил 131 килограмм золота, нарастив вложения до 1,7 тонны. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

В то же время часть банков продолжила продавать желтый драгметалл: 15 кредитных организаций продали в совокупности 3,3 тонны золота. Наибольшее сокращение запасов зафиксировал Сбербанк — 1,6 тонны, в результате его вложения в драгметалл сократились до 3,2 тонны. На втором месте — Газпромбанк, уменьшивший запасы на 1,5 тонны, до 2,1 тонны золота, на третьем — Ланта-банк, который сократил вложения на 102 килограмма, до 210 килограммов.

У остальных кредитных организаций, которые в январе наращивали или снижали свои вложения в драгметалл, запасы на 1 февраля были меньше одной тонны.

Хотя золото является основным металлическим активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, их запасы в январе снизились в перерасчете на тонны золота на 4,5%, до 8,4 тонны. Еще 6,1 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.

Зельцер отметил, что спрос банков на драгметалл волнообразен, статистически скачки наблюдаются два раза в год – в начале года и к лету. "Цикличность связана как с ожиданием финансовой турбулентности, когда золото выполняет защитную функцию, так и с отложенным спросом конечных потребителей. Иногда накладывается и ценовой фактор. Сейчас золото обновило девятимесячные минимумы и может представлять интерес для отдельных типов инвесторов", — говорит эксперт.