МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ВТБ поддерживает вариант внедрения цифрового рубля, при котором организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, заявил глава банка Андрей Костин.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.
По словам Костина, появление на рынке цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру. "Если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет.
Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", — отметил банкир, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.
Костин заявил, что ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля.
"Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию", — заявил он.
По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты, уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%, указал Костин.
По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около 1-2 лет. С учётом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около двух-четырех лет.
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