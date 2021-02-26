МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ВТБ поддерживает вариант внедрения цифрового рубля, при котором организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, заявил глава банка Андрей Костин. ВТБ предсказал рост ипотечных ставок уже в этом году

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.

По словам Костина, появление на рынке цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру. "Если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет.

Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", — отметил банкир, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

Костин заявил, что ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля.

"Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию", — заявил он.

По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты, уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%, указал Костин.

По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около 1-2 лет. С учётом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около двух-четырех лет.

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