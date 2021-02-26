МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 2,271 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 78,245 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка производителя в прошлом году увеличилась на 8,3% — до 195,222 миллиарда рублей. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основным акционером производителя является "Уралхим" Дмитрия Мазепина, который, согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 31 декабря, владеет 81,47% в капитале компании.