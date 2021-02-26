2021-02-26T17:23:20+03:00
2021-02-26T17:23:20+03:00
2021-02-26T17:23:20+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210226/833125808.html
"Уралкалий" в 2020 году получил 2,3 миллиарда рублей убытка
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"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 2,271 миллиарда рублей против чистой прибыли в... ПРАЙМ, 26.02.2021
отчетность, уралкалий, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 2,271 миллиарда рублей против чистой прибыли в размере 78,245 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка производителя в прошлом году увеличилась на 8,3% — до 195,222 миллиарда рублей.
Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основным акционером производителя является "Уралхим" Дмитрия Мазепина, который, согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 31 декабря, владеет 81,47% в капитале компании.