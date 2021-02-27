МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума – положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданного "пластика" сократилось вдвое, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом получившие "зеленый свет" от банка россияне забирают карты рекордными темпами.

По данным компании, в прошлом месяце число выданного "пластика" сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года — до 578 тысяч кредиток. Почти половине российских МСП нужны кредитные средства

Хотя средний лимит по кредитным картам немного подрос — на 0,6%, до 65,2 тысячи рублей, это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43% — до 37,7 миллиарда рублей.

"Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений – в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее – 37%", — пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. В компании добавили, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет. Россиянам перечислили главные ошибки покупки автомобиля у дилеров

Россияне же, которым кредитная карта всё-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем ранее, сообщили в компании. Так, уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до рекордных 59%.

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что российские банки нарастили портфель розничных кредитов на 0,8% — до 20,5 триллиона рублей.