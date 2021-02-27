МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить на иностранных страховщиков ответственность за необоснованный отказ заключать страховой договор или навязывание дополнительных услуг, следует из базы данных ГД.

Изменения предлагается внести в статью 15.34.1 КоАП. Она предусматривает санкции за необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, либо навязывание обязательного страхования дополнительных услуг. За нарушение статьи предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Правительство обсудит регулирование труда в сфере электроэнергетики

"Законопроектом предусматривается в целях защиты прав потребителей страховых услуг и во избежание регуляторного арбитража включить в перечень субъектов административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иностранные страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на территории Российской Федерации через созданные в соответствии со страховым законодательством филиалы", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие и реализация положений законопроекта позволит установить для иностранных страховых организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через филиалы, перечень видов административных наказаний, аналогичный для российских страховых организаций.