МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских намерен обратиться в Минтруд по поводу более широкого использования расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации.
"Планирую написать обращение в Минтруд о выпуске рекомендаций по более широкому использованию расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации", — сообщил РИА Новости в воскресенье Ветлужских.
Он рассказал, что использование понятия "средняя зарплата" сейчас не играет роли, это чисто "измерение температуры". "То, о чем говорят профсоюзы, и я озвучил эту мысль – нужно озвучивать медианную зарплату при обсуждении этих вопросов где бы то ни было", — сказал парламентарий.
По его словам, медианная зарплата сейчас считается, просто "нет традиции ее озвучивать". "Должно сложиться понимание, что нужно брать статистику и по средней зарплате, и по медианной, когда мы оцениваем ситуацию. Это должна быть практика", — заключил член комитета.
Такие рекомендации, по его мнению, мог бы выпустить Минтруд.
https://1prime.ru/finance/20210228/833130996.html