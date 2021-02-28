МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских намерен обратиться в Минтруд по поводу более широкого использования расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации. В России предложили считать зарплаты по-новому

"Планирую написать обращение в Минтруд о выпуске рекомендаций по более широкому использованию расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации", — сообщил РИА Новости в воскресенье Ветлужских.

Он рассказал, что использование понятия "средняя зарплата" сейчас не играет роли, это чисто "измерение температуры". "То, о чем говорят профсоюзы, и я озвучил эту мысль – нужно озвучивать медианную зарплату при обсуждении этих вопросов где бы то ни было", — сказал парламентарий.

По его словам, медианная зарплата сейчас считается, просто "нет традиции ее озвучивать". "Должно сложиться понимание, что нужно брать статистику и по средней зарплате, и по медианной, когда мы оцениваем ситуацию. Это должна быть практика", — заключил член комитета.

Такие рекомендации, по его мнению, мог бы выпустить Минтруд.