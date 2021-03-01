МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В сентябре доля россиян, которые почувствовали на себе негативный финансовый эффект от пандемии COVID-19, составляла 27%, к январю она выросла до 53%. Еще 16%, чьи доходы не пострадали, все-таки оказались вынуждены контролировать траты и экономить. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование NielsenIQ. Почти каждый второй россиянин стал экономить в коронакризис

Эксперты отмечают, что этот показатель оказался выше, чем у в среднем по миру (46%). Среди тех россиян (47%), кто не столкнулся с уменьшением доходов, 16% начали внимательнее контролировать свои траты. Таким образом, 69% россиян оказались вынуждены экономить, говорится в исследовании.

Помимо этого, его авторы выяснили, что большая часть россиян (62%) готова покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% интересуются товарами собственной торговой марки крупных сетевых магазинов, а 20% — ищут самые дешевые продукты.

В X5 Retail Group изданию подтвердили, что цена для сегодняшнего потребителя является главным критерием при выборе продуктов и товаров повседневного спроса. В "Ашане" утверждают, что каждый пятый проданный товар — это продукт собственной торговой марки, также в сети видят повышенный интерес покупателей к скидкам и промоакциям.

Группа "М.Видео — Эльдорадо" отмечает с одной стороны рост интереса к базовым товарам бюджетных категорий, с другой — увеличение популярности более дорогой техники, в том числе смартфонов, холодильников, телевизоров.

В крупном fashion-ритейлере "Коммерсанту" подтвердили тенденцию и сообщили, что из-за кризиса покупатели более склонны приобретать базовую одежду, которая всегда дешевле.

Директор по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константин Локтев считает, что из-за снижения покупательской активности и переключения в режим экономии потребление в натуральном выражении в 2021 году расти не будет. В денежном выражении рост рынка произойдет только если его простимулирует низкий уровень инфляции, уверен аналитик.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова придерживается мнения, что в 2021 году можно ожидать роста доходов в лучшем случае на 2% (после падения на 5% в 2020 году).