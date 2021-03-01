МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году в финансовые активы составили 345,337 миллиарда рублей, доходность от размещения средств ФНБ в валюте на счетах ЦБ была на уровне 1,02%, а в рублях — 26,08%, говорится в сообщении Минфина. Минфин снизил доли доллара и евро в структуре ФНБ

"Поступившие в федеральный бюджет в 2020 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 345 337,4 млн. рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 81 291,9 млн. рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 264 045,5 млн. рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 211 188,0 млн. рублей)", — отмечается в сообщении.

Совокупная доходность размещения средств ФНБ на валютных счетах ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, в прошлом году составила 1,02% годовых и 1,28% с момента создания фонда. В рублевом выражении эта доходность составила 26,08% годовых, а с момента создания фонда — 16,51%.

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах составила 2,29% годовых (1,40% годовых с момента создания фонда), в евро – минус 0,34% годовых (плюс 0,88% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов – 1,39% годовых (2,53% годовых с момента создания фонда). Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в российских рублях была на уровне 4,04% годовых (5,81% годовых с начала проведения депозитных операций). Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 2,4 миллиарда рублей

Доходность вложений в привилегированные акции кредитных организаций была на уровне 3,06% годовых, или 2,88% годовых с начала операций. Доходность средств, размещенных на депозитах в ВТБ и Газпромбанке, составила 4,36% годовых, или 7,82% годовых с начала проведения этих операций. Доходность размещения средств в обыкновенные акции Сбербанка оказалась на уровне 9,87% годовых.