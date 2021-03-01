МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале выросло на 18,291 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

Самый значительный рост богатства с начала года был зафиксирован у гендиректора и совладельца УГМК Андрея Козицына — на 2,07 миллиарда долларов, до 6,29 миллиарда. Далее следует основатель УГМК Искандер Махмудов, чье состояние увеличилось на 2,01 миллиарда — до 9,86 миллиарда долларов.

За два месяца состояние снизилось только у Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон") — на 553 миллиона, до 20,6 миллиарда долларов, и бизнесмена Сулеймана Керимова (на 141 миллион, до 9,75 миллиарда долларов).

На первом месте остался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье богатство выросло на 67,1 миллиона долларов — до 30,1 миллиарда. Вторую строчку по-прежнему занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон: его состояние поднялось на 908 миллионов долларов и достигло 25,7 миллиарда. Следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его состояние выросло на 1,65 миллиарда, до 25,5 миллиарда долларов. Бумаги российских компаний уверенно дорожают в Лондоне

Четвертое и пятое места сохранили за собой основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (рост на 1,45 миллиарда, до 24,5 миллиарда долларов) и Алишер Усманов. На шестом остался Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 19,5 миллиарда долларов (рост на 1,07 миллиарда). На седьмое место с восьмого поднялся совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (рост на 1,34 миллиарда, до 18,6 миллиарда долларов).

На восьмое место опустился бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 502 миллиона, также до 18,6 миллиарда долларов. На девятом и десятом местах остались соответственно Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Состояние Тимченко выросло с начала года на 476 миллионов долларов, до 17,1 миллиарда, Вексельберга — на 618 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда.