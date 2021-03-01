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Биткоин резко дорожает, превышая отметку в 49 тысяч долларов
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Стоимость биткоина растет более чем на 13% в понедельник вечером, превышая отметку в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 01.03.2021
биржи, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 13% в понедельник вечером, превышая отметку в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.55 мск рос в цене на 13,05% — до 49,149 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 10,6% — до 49,15 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.
В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.