МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на 13% в понедельник вечером, превышая отметку в 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.55 мск рос в цене на 13,05% — до 49,149 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 10,6% — до 49,15 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.

В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.