МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россияне по мере снижения своих опасений по поводу коронавируса наращивают расходы: в феврале траты на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6% в годовом выражении, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс". Назван средний размер трат россиян на заправку автомобиля

"Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что постепенно проявляется эффект базы в услугах: спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать показатели. При этом падение расходов на данный сектор в прошлом месяце замедлилось до 13,5% в годовом выражении против 18,4% в январе.

Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Так, темпы роста трат на продукты составили в феврале 5,4% против 6,1% месяцем ранее, а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7% против 9,6% в январе.