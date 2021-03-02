ПЕКИН, 2 мар — ПРАЙМ. Число миллиардеров во всем мире достигло 3 тысяч 228, что стало новым рекордом, сообщается в отчете исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute), ежегодно составляющей список самых состоятельных людей мира. Состояние богатейших россиян резко выросло с начала года

В докладе сообщается, что несмотря на пандемию, совокупное состояние богатейших людей планеты по состоянию на 15 января 2021 года выросло на 32%, или с 3,5 триллиона долларов до 14,7 триллиона долларов.

Самым богатым человеком в мире по версии "Хужунь" впервые назван 49-летний глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, его состояние выросло до 197 миллиардов долларов. За ним следует 57-летний глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов. На третьем месте — президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 114 миллиардами долларов.

Далее следуют основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 110 миллиардов долларов, создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (101 миллиард долларов), американский предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 91 миллиардом долларов. Аналитики узнали, во что вкладываются мультимиллионеры

В первую десятку также вошел владелец компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань, состояние которого выросло до 85 миллиардов долларов. Он стал первым китайцем, попавшим в Топ-10 списка богатейших людей мира по версии Hurun и стал богатейшим человеком КНР.

Китай продолжает лидировать по количеству проживающих в стране миллиардеров, и его отрыв от других стран по этому показателю становится все существеннее. Согласно данным института, в США проживают 696 миллиардеров, в то время как в КНР (включая Гонконг, Макао и Тайвань) их число составило 1058, на 259 больше, чем год назад. По данным института, в общей сложности на долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире.

Неплохим прошедший год был также для Индии, которая сохранила свои позиции и осталась на третьей строчке рейтинга с 177 миллиардерами, на четвертом месте — Германия, где проживает 141 миллиардер, на пятом — Великобритания с 134 миллиардерами.

Россия находится на седьмой строчке, в стране в настоящий момент проживают 85 миллиардеров. По данным исследовательской организации, наиболее прибыльной сферой для россиян-миллиардеров остается энергетика и металлургия, общее состояние российских миллиардеров оценивается в 393 миллиарда долларов. Самым богатым россиянином, по версии "Хужунь", стал один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 29 миллиардов долларов. Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

Пекин по итогам прошлого года сохранил статус "мировой столицы миллиардеров", здесь проживают 145 человек с состоянием более 1 миллиарда долларов, на втором месте Шанхай —113, на третьем — Нью-Йорк — 112, далее идут Шэньчжэнь (105), Лондон и Гонконг (по 82), Москва (68).

Отмечается, что число женщин-миллиардеров выросло до 231, более 60% из них живут в Китае. Самой состоятельной женщиной в мире остается 71-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 74 миллиардов долларов.

Рейтинг составляется по подсчетам в долларах США. Отчет отражает ситуацию на 15 января 2021 года.