МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Алроса" по итогам 2020 года сократила чистую прибыль по МСФО на 48,6% по сравнению с 2019 годом — до 32,245 миллиарда рублей, следует из материалов крупнейшей российской алмазодобывающей компании. Polymetal нарастил запасы своих месторождений в 2020 году

Выручка за 2020 год снизилась на 7% и составила 221,484 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 12,4% — до 103,276 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 18,1% — до 87,644 миллиарда рублей. Свободный денежный поток за 2020 год вырос на 67%, до 79,46 миллиарда рублей.

Компания планирует в 2021 году добыть 31,5 миллиона карат алмазов, следует из презентации компании.

В ноябре прошлого года "Алроса" сообщала о планах добыть в 2021 году порядка 28-30 миллионов карат алмазов. В минувшем году добыча составила 30 миллионов карат, таким образом, в текущем году объем добычи может увеличиться на 5%.

Объем продаж в 2021 году, как отмечается в опубликованной во вторник презентации, будет зависеть от реального рыночного спроса и наличия запасов алмазов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.