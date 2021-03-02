МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рост объема "свободных денег" у россиян в январе – это сезонное явление: повышенные траты на праздники в декабре оказывают "отрезвляющий эффект", стимулируя январскую бережливость, в этом году повлияла и пандемия коронавируса, сократившая расходы на путешествия и транспорт, заявил РИА Новости аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Количество "свободных денег" у россиян достигло рекордной отметки

Газета "Известия" ранее во вторник сообщила со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир", что в первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс "свободных денег" (превышение доходов над расходами) — на 82% по сравнению с декабрем 2020 года. Показатель достиг максимума за историю наблюдений. Как отметило издание, по мнению экспертов, "свободные деньги" в бюджетах россиян образовались из-за того, что "в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди предпочитают не тратить, а формировать личные резервы".

"В целом тренд увеличения уровня накоплений в январе — достаточно сезонное явление. Практически половину января граждане проводят дома с семьями, что снижает их обязательные расходы на повседневную жизнь (оплата транспорта, питание на рабочем месте). Помимо этого, увеличенные декабрьские расходы в связи с новогодними праздниками оказывают отрезвляющий эффект на расходы января, заставляя людей экономить немного больше", — прокомментировал Цыпкин.

Он, однако, отметил, что в текущем году из-за пандемии ситуация несколько изменилась. "Граждане в новогодние праздники отменили поездки за границу, сократили встречи с друзьями, перевели часть своих покупок в онлайн-формат. Это, в свою очередь, снизило обязательные и транспортные платежи", — добавил собеседник агентства. Россияне стали больше сберегать

Аналитик АКРА назвал выводы из исследования вполне логичными. "Поскольку индекс формируется из регулярных и нерегулярных доходов граждан за вычетом обязательных расходов, можно предположить, что рост этой величины связан с тем, что расходы граждан сжались сильнее, чем их доходы. В минувшем году населению была оказана значительная помощь со стороны государства, которая помогла некоторым категориям граждан справиться с падением доходов во время вынужденного закрытия экономики. Господдержка отчасти затормозила снижение среднедушевых доходов по стране", — отметил он.

"Тем не менее, для экономики страны не очень полезен эффект чрезмерной бережливости граждан. Сбережения, если они не являются финансовыми инвестициями, — это средства, выведенные из экономического оборота. Это, в свою очередь, снижает совокупный спрос в экономике, что ведет к ее замедлению", — заключил экономист.