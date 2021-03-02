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2021
https://1prime.ru/finance/20210302/833144647.html
Сбербанк в четыре раза увеличил сумму рефинансирования ипотеки
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Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков почти в четыре раза — до 27,5 миллиона рублей, говорится в сообщении. "Рефинансировать... ПРАЙМ, 02.03.2021
ипотека, сбербанк, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков почти в четыре раза — до 27,5 миллиона рублей, говорится в сообщении.
"Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 миллиона рублей", — сообщил банк. Ранее можно было рефинансировать ссуды на покупку жилья лишь на 7 миллионов рублей.
При этом в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 миллиона рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.
Сбербанк, занимающий львиную долю ипотечного рынка в России, в настоящее время рефинансирует жилищные кредиты только других банков. Зампред правления банка Кирилл Царев ранее в декабре в интервью РИА Новости говорил, что пока у банка нет планов по рефинансированию ипотеки, выданной собственным клиентам.