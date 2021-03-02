МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 3 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Рынок ОФЗ под давлением роста доходности облигаций на глобальном рынке

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.

На предыдущей неделе аукционы не проводились в связи с праздниками. Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 211,8 миллиарда рублей.