МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ ввел процедуру принудительной ликвидации в отношении "Евроазиатского инвестиционного банка", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из опубликованного во вторник решения суда. Эксперт оценил идею ликвидировать Пенсионный фонд России

Суд установил шестимесячный срок для проведения ликвидации, ликвидатором утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), так как у банка была лицензия на привлечение денежных средств физлиц.

В решении суда говорится, что на момент отзыва лицензии признаки банкротства у "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовали, не обнаружила их и введенная 4 декабря временная администрация. На дату отзыва лицензии на счетах кредитной организации в Банке России было около 17,8 миллиона рублей, из них 16,8 миллиона – обязательные резервы, остальное – на корреспондентском счете.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Евроазиатский инвестиционный банк" на 1 ноября занимал 312-е место в банковской системе РФ. Банк России с 4 декабря отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

Регулятор пояснял, что с 2017 года банк преимущественно убыточен, а в связи с неудовлетворительным качеством его управления возникли основания для прекращения права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение их банковских счетов. Также, как отмечал ЦБ, учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовала.

Пресс-служба АСВ в свою очередь затем сообщила, что выплаты вкладчикам "Евроазиатского инвестиционного банка" оцениваются в 884 миллиона рублей, у банка было 1,4 тысячи вкладчиков, в том числе 274 юрлица, из них – 273 малых предприятий и одна некоммерческая организация.