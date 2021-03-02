Суд ввел процедуру ликвидации "Евроазиатского инвестиционного банка"
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ ввел процедуру принудительной ликвидации в отношении "Евроазиатского инвестиционного банка", у которого в декабре была отозвана лицензия, следует из опубликованного во вторник решения суда.
Суд установил шестимесячный срок для проведения ликвидации, ликвидатором утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ), так как у банка была лицензия на привлечение денежных средств физлиц.
В решении суда говорится, что на момент отзыва лицензии признаки банкротства у "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовали, не обнаружила их и введенная 4 декабря временная администрация. На дату отзыва лицензии на счетах кредитной организации в Банке России было около 17,8 миллиона рублей, из них 16,8 миллиона – обязательные резервы, остальное – на корреспондентском счете.
По величине активов, согласно данным ЦБ, "Евроазиатский инвестиционный банк" на 1 ноября занимал 312-е место в банковской системе РФ. Банк России с 4 декабря отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.
Регулятор пояснял, что с 2017 года банк преимущественно убыточен, а в связи с неудовлетворительным качеством его управления возникли основания для прекращения права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение их банковских счетов. Также, как отмечал ЦБ, учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности "Евроазиатского инвестиционного банка" отсутствовала.
Пресс-служба АСВ в свою очередь затем сообщила, что выплаты вкладчикам "Евроазиатского инвестиционного банка" оцениваются в 884 миллиона рублей, у банка было 1,4 тысячи вкладчиков, в том числе 274 юрлица, из них – 273 малых предприятий и одна некоммерческая организация.
https://1prime.ru/finance/20210302/833147971.html