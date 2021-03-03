МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Начиная с сентября прошлого 2020 года россияне подали около 7,9 тысячи обращений об упрощенном списании долгов. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство экономического развития, в отношении 2,6 тысячи граждан данная процедура была начата, однако большинству россиян заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке было возвращено.

Но при этом, отметили в ведомстве, доля отказов в банкротстве физических лиц сокращается.

В упрощенном банкротстве все проще, чем в классическом. Для его оформления достаточно подать заявление в МФЦ, не надо платить арбитражному управляющему, а также нести другие расходы. Все оформление бесплатно, а срок списания долгов в этом случае предсказуем: шесть месяцев от подачи заявления.

А вот банкротство в судебном порядке тянется годами.

Напомним, что упрощенная процедура банкротства действует в России полгода. При разработке алгоритма власти придавали ему важное социальное значение. По мнению ведомств, россияне, которые попали в безвыходную ситуацию, имеют право начать жизнь с чистого листа.

Достаточно высокая доля возвратов документов на банкротство по упрощенной схеме объясняется несоответствием заявителей критериям закона. В частности, размер долга должен быть в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей. Должно быть закрытое исполнительное производство по основанию отсутствия у гражданина имущества, на которое можно обратить взыскание, рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов.

Это означает, что выдачей исполнительного листа по такому основанию служба судебных приставов (ССП), по сути, подтверждает, что у должника нет имущества, за счет которого могут быть погашены долги.

При этом, отметила в беседе с изданием директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова, не все должники, желающие списать долги, отвечают этому требованию.