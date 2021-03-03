МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом — реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи… Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина — ред.) к отметке в $51 000 за монету", — сказал Панушкин. Эксперты выяснили, что россияне будут дарить на 8 марта

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% — до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% — до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.

В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась — примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.