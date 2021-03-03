МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили Банку России предложения по регулированию доступа неквалифицированных инвесторов к структурным финансовым продуктам, с их письмом ознакомилось РИА Новости.

Брокеры и страховщики предлагают продавать структурные продукты неквалифицированным инвесторам без тестирования в том случае, если продукт предусматривает 100% защиту капитала, простой и понятный базовый актив, от которого зависит размер дохода, а также доступный источник информации об изменении значений базового актива.

К таким базовым активам могут относиться облигации российских и иностранных эмитентов, выполняющие определенные требования, государственные ценные бумаги РФ, товары, торгующиеся на бирже, изменение курса валюты, величины процентных ставок, инфляции и другие. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Как пояснил РИА Новости вице-президент ВСС Виктор Дубровин, инициатива Банка России по дополнительному регулированию сложных структурных финансовых продуктов затрагивает широкую линейку продуктов, и здесь необходимо избежать каких-либо искусственных преференций или избыточных ограничений для отдельных инструментов.

"В такой ситуации обязанность профессиональных сообществ, совместно с регулятором, правильно определить глубину и параметры необходимого регулирования. Стоит отметить, и это особенно важно, что позиции НАУФОР и ВСС очень близки, предложения максимально конкретны, и, по нашему мнению, решают проблемы, обозначенные регулятором", — добавил Дубровин.

ЦБ РФ ранее неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В середине декабря регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. В середине января регулятор также рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажу ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей.