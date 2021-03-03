МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Банк России вместе с участниками рынка планирует обсудить подходы к введению универсальных стандартов для платежных QR-кодов, говорится в "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы", с копией которой ознакомилось РИА Новости.

"Для расширения возможности формирования универсальных платежных реквизитов Банк России оценит целесообразность и, при необходимости, создаст правовые условия использования международных платежных стандартов, таких как IBAN (международный стандарт представления банковского счета, включающий в себя также идентификаторы страны и банка, в котором открыт счет – ред.) и иные. Банк России также обсудит с рынком подходы к введению универсального стандарта платежных QR-кодов", — сказано в документе.

"Планируется расширить географию и список выплат через Федеральное казначейство Российской Федерации, реализовать инициативы по минимизации стоимости оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, организовать выпуск кампусных, студенческих и прочих карт с нефинансовым функционалом", — также говорится в стратегии. "Внуково" назвало примерную дату открытия всех международных направлений

Кроме того, стратегия предполагает расширение нефинансовых и социальных сервисов на базе платежной системы "Мир" и технологической платформы Национальной системы платежных карт (НСПК). Также предполагается активное участие НСПК в развитии механизмов предоставления государственных, муниципальных и прочих услуг для упрощения взаимодействия населения с государством, в частности, в содействии созданию единой системы оплаты проезда на транспорте в России.

Отдельно ЦБ перечислил ключевые показатели развития элементов национальной платежной системы. Так, долю объема безналичных операций в розничной торговле в 2023 году планируется довести до 74% с нынешних 70%, долю операций по картам "Мир" от общего объема операций с банковскими картами до 27-30% с текущих 23%. Кроме того, планируется, что через Систему быстрых платежей будет проходить четверть межбанковских переводов физлиц (сейчас – 15%).