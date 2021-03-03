МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года составит 148,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 6,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.

В период с 5 февраля по 4 марта объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 45,6 миллиарда рублей, по 2,4 миллиарда рублей в день. Таким образом, в период с 5 марта по 6 апреля покупки валюты должны вырасти в 3,2 раза, а ежедневный объем покупок – почти в 2,8 раза. Названа лучшая валюта для сбережений весной

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2021 года в размере +116,9 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2021 года составило +31,2 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 148,1 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд руб", — сообщает министерство. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.

В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.