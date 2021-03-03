МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду днем растет более чем на 4%, превысив психологическую отметку в 50 тысяч долларов впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.02 мск рос в цене на 4,04% — до 50,970 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 5,3% — до 51,045 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"Стоит отметить, что коррекция биткоина, которая произошла на прошлой неделе, не стала отпугивающим фактором для институционалов", — заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Названа дата проведения форума Finopolis 2021

"Вчера были поданы заявки на листинг биткоин-ETF Чикагской биржей опционов (CBOE), MicroStrategy снова объявила о вложении в биткоин еще 15 миллионов долларов, а Сitibank опубликовал отчет о перспективах биткоина", — перечислил он.

До этого стоимость биткоина пару дней колебалась чуть выше 49 тысяч долларов. К некоторой нерешительности на крипторынке могли привести ряд факторов, отметил Костарев. "Например, отрицательные премии к бумагам Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — традиционно популярном у крупных игроков инструменте для инвестиций в биткоин", — сказал он.

Также трейдеры не особо позитивно отнеслись к новости от одного из крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs, который собирается перезапустить работу отдела клиентских операций с криптовалютами, отметил он. По словам эксперта, трейдеры увидели в этом "медвежий" знак, так как Goldman запустил эту службу на пике рынка в 2017 году. Назван главный драйвер восстановления экономики

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.