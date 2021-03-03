МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Делать выбор между различными поставщиками платежных услуг станет проще благодаря единым стандартам раскрытия информации — к этому стремится Банк России, исходя из "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы", с копией которой ознакомилось РИА Новости.

"Для повышения прозрачности и упрощения выбора потребителями оптимальных платежных услуг и сервисов, предоставляемых поставщиками, Банком России планируется введение стандарта раскрытия информации об условиях оказания основных платежных услуг. Ключевыми критериями такого стандарта станут простая и понятная форма, позволяющая быстро определить основные параметры предлагаемой услуги и легко сравнить предложения различных поставщиков", — сказано в документе. Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

Еще один элемент стратегии – поддержка конкуренции на платежном рынке. По мнению регулятора, этому может способствовать введение института небанковских поставщиков платежных услуг.

"В целях развития конкурентной среды Банк России планирует сформировать правовую базу для введения института небанковской организации как самостоятельного поставщика платежных услуг, включая определение критериев и процедуры выхода таких организаций на рынок, формирование правовой базы их деятельности, системы сбора информации и проведения риск-ориентированного надзора за их функционированием", — отмечается в стратегии.

Кроме того, ЦБ считает целесообразным предусмотреть создание саморегулируемых организаций в сфере приема платежей.

"В целях повышения прозрачности информации об участниках рынка платежных агентов целесообразно закрепить за Банком России ведение реестра операторов по приему платежей", — также считает регулятор.