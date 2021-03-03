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Путин призвал МВД и банки к совместной борьбе с киберпреступностью
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Президент Владимир Путин поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для предотвращения... ПРАЙМ, 03.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для предотвращения киберпреступлений, заявил Путина на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
"Нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами операторами сотовой связи", — сказал Путин.
Он отметил, что технологии быстро развиваются и будущее за возможностями электронной торговли, предоставлением финансовых услуг в интернете. "Но и поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача — эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое пространство", — добавил президент.
По его словам, важно информировать граждан о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел.
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