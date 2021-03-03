МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России одобряют лишь 25% заявок на получение займа: низкий процент одобрения вызван ограничениями со стороны регулятора, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Банк России готовит поправки, упрощающие взыскание долгов для МФО

"Регуляторные ограничения для микрофинансовых организаций приводят к росту отказов обратившимся к ним за микрозаймами заявителей (уровень одобрений снизился до 25%, по опросам участников рынка)", — отмечается в исследовании.

По оценке экспертов, снижение одобрений микрозаймов может привести к росту теневого кредитования, когда граждане, не имея возможности получить необходимые деньги в банке или же в микрофинансовой компании, вынуждены обращаться к так называемым "теневым кредиторам".

Ранее в среду агентство также отметило, что повышенную популярность микрофинансовых услуг у граждан можно объяснить тем, что для значительной части населения и юридических лиц банковские каналы кредитования закрыты или же менее предпочтительны.

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