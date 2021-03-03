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2021
https://1prime.ru/finance/20210303/833155951.html
Исследование: микрофинансовые организации одобряют лишь четверть заявок
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Микрофинансовые организации в России одобряют лишь 25% заявок на получение займа: низкий процент одобрения вызван ограничениями со стороны регулятора, говорится в исследовании... ПРАЙМ, 03.03.2021
мфо, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в России одобряют лишь 25% заявок на получение займа: низкий процент одобрения вызван ограничениями со стороны регулятора, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА).
"Регуляторные ограничения для микрофинансовых организаций приводят к росту отказов обратившимся к ним за микрозаймами заявителей (уровень одобрений снизился до 25%, по опросам участников рынка)", — отмечается в исследовании.
По оценке экспертов, снижение одобрений микрозаймов может привести к росту теневого кредитования, когда граждане, не имея возможности получить необходимые деньги в банке или же в микрофинансовой компании, вынуждены обращаться к так называемым "теневым кредиторам".
Ранее в среду агентство также отметило, что повышенную популярность микрофинансовых услуг у граждан можно объяснить тем, что для значительной части населения и юридических лиц банковские каналы кредитования закрыты или же менее предпочтительны.
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