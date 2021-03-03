МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады февраля снизилась до 4,51% с 4,53% во второй декаде, следует из материалов Банка России. Запасы золота в резервах ЦБ в январе остались на прежнем уровне

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов.

Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.