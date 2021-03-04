МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей, в том числе в четвертом квартале банк заработал 201,7 миллиарда рублей, что меньше показателя аналогичного периода предыдущего года на 5%, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

Таким образом, показатели оказались лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков — 742,9 миллиарда рублей за год и 184,3 миллиарда за квартал.

РАСХОДЫ НА РЕЗЕРВЫ

Расходы Сбербанка на резервы в четвертом квартале прошлого года выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 108,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

Показатель включает чистый расход на создание резерва по долговым финансовым активам (84,2 миллиарда рублей) и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества (23,9 миллиарда рублей).

При этом расходы Сбербанка на резервы за весь год увеличились в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 493,8 миллиарда рублей.

Таким образом, показатели оказались немного хуже консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков — 486,6 миллиарда рублей за год и 100,9 миллиарда рублей за квартал.

БАЗОВЫЙ КАПИТАЛ

Коэффициент достаточности базового капитала Сбербанка первого уровня на конец прошлого года составил 13,83%, что достаточно для выплаты дивидендов в 50% прибыли по МСФО, следует из отчетности крупнейшего российского банка. Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня вырос за год на 0,42 процентного пункта — до 13,83%. Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала в 12,5% на дивиденды направляется 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ранее в четверг банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей. Глава Сбербанка Герман Греф в середине февраля говорил, что банк по-прежнему намерен по итогам 2020 года выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО.

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ

Средства населения в Сбербанке за прошлый год увеличились на 17,1% и по состоянию на 31 декабря составили 16,641 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 23,9%, до 9,125 триллиона, следует из отчетности банка по МСФО.

В том числе за четвёртый квартал средства физлиц в банке выросли на 5,6%, а средства корпоративных клиентов сократились за этот период на 2,9%, при этом без учета валютной переоценки рост составил 3,2%.

ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ

Сбербанк в 2020 году нарастил кредиты физлицам на 18,1%, компаниям — на 13,2%, сообщается в отчетности крупнейшего банка России по МСФО. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

По состоянию на 31 декабря объем розничных кредитов составил 9,308 триллиона рублей, корпоративных — 15,7 триллиона.

Таким образом, общий объем кредитования вырос на 15% в годовом выражении, до 25,009 триллиона рублей.