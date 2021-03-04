МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российские банки в декабре вдвое нарастили вывоз наличных евро из страны: по сравнению с ноябрем наличной европейской валюты было вывезено на 106%, или на 71 миллион в долларовом эквиваленте больше, следует из материалов Банка России.

Всего объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, по сравнению с ноябрем увеличился на 32% и составил 620 миллионов долларов. Львиная доля (77%) вывоза пришлась на доллары. Их вывоз подрос на 19%, или на 76 миллионов.

Ввоз иностранной валюты в РФ увеличился не столь значительно: всего на 1% по сравнению с ноябрем. Ввоз долларов вырос на 4%, или на 85 миллионов, а евро – снизился на 13%, или на 61 миллион в долларовом эквиваленте. Всего было ввезено 2,654 миллиарда в долларовом эквиваленте, 82% из которых пришлось на доллары. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

На внутреннем рынке наличной иностранной валюты в декабре отмечалось увеличение активности населения как по ее покупке, так и по продаже. "В декабре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 10% и составил 2,3 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 21%, на европейскую валюту — сократился на 23%", — приводит статистику регулятор.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 4% и составил 2,2 миллиарда долларов. При этом долларов россияне купили на 5% больше, а покупки евро практически не изменились.

При этом с валютных счетов было снято 3,2 миллиарда долларов — на 41% больше, чем месяцем ранее. А зачислено было 2,2 миллиарда долларов наличной иностранной валюты (на 45% больше).