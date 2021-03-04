МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Нефинансовый бизнес "Сбера" по итогам прошлого года получил прибыль до налогообложения в 8,6 миллиарда рублей против убытка в 1,5 миллиарда годом ранее, следует из отчетности группы.

Выручка этого сегмента бизнеса группы выросла за прошлый год в 2,7 раза, до 71,4 миллиарда рублей. Стоимость их активов также резко выросла — в 3,5 раза, до 136,6 миллиарда.

Нефинансовый бизнес группы представлен в следующих подсегментах: электронная коммерция, сервисы в сфере транспорты и еды, развлечения, здоровье, мобильная сотовая связь, "гаджеты", поиск работы, сервисы В2В, подбор и сопровождение сделок с недвижимостью, также охватывает ряд иных сфер. Чистая прибыль "Сбербанка" за год снизилась на 10%

Также "Сбер" в прошлом году нарастил на треть прибыль до налогообложения своего платежного бизнеса — до 204,9 миллиарда рублей.

Последние несколько лет Сбербанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге в сентябре экосистема банка получила название "Сбер".