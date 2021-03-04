МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 4,25% до конца 2021 года, следует из презентации банка.

Годовая инфляция, по прогнозу банка, составит по итогам текущего года 3,8%, российская экономика вырастет на 3%.

Сбербанк ожидает, что среднегодовая цена нефти марки Urals в 2021 году составит 55 долларов за баррель.

ДИВИДЕНДЫ

Менеджмент Сбербанка планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в 56,2% от чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

"Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли", — сказал он на телефонной конференции.

Сбербанк по итогам 2019 года выплатил рекордные дивиденды в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО) — из расчета 18,7 рубля на одну акцию.

Ранее в четверг банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей.