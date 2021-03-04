МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Менеджмент Сбербанка планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в 56,2% от чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Сбер" не видит поводов для изменения кредитных ставок

"Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли", — сказал он на телефонной конференции.

Сбербанк по итогам 2019 года выплатил рекордные дивиденды в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО) — из расчета 18,7 рубля на одну акцию.

Ранее в четверг банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей.

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