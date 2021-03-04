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"Сбербанк" пообещал повторить рекордные дивиденды за 2020 год
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Менеджмент Сбербанка планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в 56,2% от чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, сообщил глава... ПРАЙМ, 04.03.2021
сбербанк, новости, экономика, финансы, банки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Менеджмент Сбербанка планирует предложить выплату дивидендов за 2020 год в 56,2% от чистой прибыли по МСФО из расчета, что на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить набсовету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили за 2019 год. Это будет означать выплату 56,2% чистой прибыли", — сказал он на телефонной конференции.
Сбербанк по итогам 2019 года выплатил рекордные дивиденды в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО) — из расчета 18,7 рубля на одну акцию.
Ранее в четверг банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в прошлом году снизилась на 10% по сравнению с 2019 годом — до 760,3 миллиарда рублей.
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