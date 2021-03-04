МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбербанк понимает опасения ЦБ по поводу рисков ипотечного кредитования по плавающим ставкам, однако надеется, что такие кредиты будут разрешены, заявил старший вице-президент банка Джангир Джангиров.

"Мы с Центральным Банком достаточно давно находимся в дискуссиях относительно кредитов по плавающей ставке по ипотеке. Как вы знаете, кредиты по плавающей ставке в очень многих странах в мире есть, и, более того, в большом количестве стран это вообще доминирующий продукт. То есть там больше половины кредитов выдается по плавающей ставке", — сказал он в ходе телефонной конференции по финансовым результатам.

"Мы надеемся, что все-таки кредиты по плавающей ставке будут разрешены, они несут в себе дополнительный процентный риск, и поэтому сомнения Центрального Банка нам абсолютно понятны, но мы будем готовы вернуться с ответом, по какому пути регулирования идти, когда мы уже детально изучим этот доклад и сформируем единую позицию в банке", — добавил Джангиров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В настоящее время в России плавающие ставки при кредитовании физических лиц практически не используются, хотя законодательством они не запрещены.

После этого ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный ее запрет, ограничение доли таких ссуд на рынке, круга потенциальных заемщиков или на величину изменения ставки.