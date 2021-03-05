МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в феврале текущего года выросла на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до рекордных 92,6 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

В январе-феврале Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 179,25 миллиарда рублей против 156,5 миллиарда рублей годом ранее.

КРЕДИТЫ НАСЕЛЕНИЮ

Сбербанк в январе-феврале нарастил кредитование населения на 1,9%, а корпоративного сектора — на 0,5%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

Кредиты населению по состоянию на 1 февраля 2021 года выросли до 8,633 триллиона рублей с 8,474 триллиона на 1 января. Объем кредитов юрлицам увеличился до 15,547 триллиона рублей с 15,471 триллиона в январе.

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ

Средства физических лиц в Сбербанке на 1 марта по РСБУ сократились на 2,1% с начала года, до 15,38 триллиона рублей, средства компаний снизились 1,5%, до 7,8 триллиона, следует из отчетности банка.

При этом в феврале средства физических лиц во всех основных валютах увеличились. Общий рост составил 1,1% без учета изменения курса рубля. Средства юридических лиц за февраль сократились на 1,2% без учета влияния валютной переоценки.