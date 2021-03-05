МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сбербанк до 12 мая снизил процентные ставки по потребительским кредитам, минимальная теперь составляет 10,9%, говорится в сообщении кредитной организации.

"С 5 марта Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет", — сказано в сообщении.

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Минимальная ставка, по которой клиенты могут взять новый кредит или рефинансировать уже существующий, теперь составляет 10,9%.

При этом максимальная ставка разнится для "зарплатных" и остальных клиентов и зависит от суммы ссуды: самая высокая ставка составляет 19,7% — для клиентов, которые не получают зарплату или пенсию в Сбербанке и берут новый потребкредит до 300 тысяч рублей.