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2021
https://1prime.ru/finance/20210305/833171206.html
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
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Сбербанк до 12 мая снизил процентные ставки по потребительским кредитам, минимальная теперь составляет 10,9%, говорится в сообщении кредитной организации. "С 5 марта Сбербанк... ПРАЙМ, 05.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Сбербанк до 12 мая снизил процентные ставки по потребительским кредитам, минимальная теперь составляет 10,9%, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 5 марта Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет", — сказано в сообщении.
Минимальная ставка, по которой клиенты могут взять новый кредит или рефинансировать уже существующий, теперь составляет 10,9%.
При этом максимальная ставка разнится для "зарплатных" и остальных клиентов и зависит от суммы ссуды: самая высокая ставка составляет 19,7% — для клиентов, которые не получают зарплату или пенсию в Сбербанке и берут новый потребкредит до 300 тысяч рублей.