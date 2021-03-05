МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в январе увеличился — на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,38 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

"В январе 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 8,38 тысячи рублей, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года — 8,14 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в январе 2021 года был зафиксирован в Москве (11,56 тысячи рублей), Воронежской (9,98 тысячи), Ростовской (9,42 тысячи) и Московской (9,22 тысячи) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,22 тысячи рублей). Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

При этом в большинстве регионов страны в январе текущего года был отмечен рост среднего размера "займа до зарплаты", в том числе, в Приморском (+11,7%), Красноярском (+10,3%) и Алтайском (+9,8%) краях, а также в Белгородской (+9,4%) и Архангельской (+9,3%) областях. Напротив, снижение среднего чека микрозайма продемонстрировали Ставропольский край (-9,0%), Санкт-Петербург (-3,9%), Краснодарский край (-3,2%), а также Московская (-3,2%) и Самарская (-2,0%) области.

"Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями. После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа "до зарплаты". А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года", — заключил директор по маркетингу компании Алексей Волков.