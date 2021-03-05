МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Республики Чечня, Ингушетия и Тыва по итогам января стали субъектами РФ с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки, свидетельствует статистика Банка России.

Так, в среднем в РФ в начале года клиенты российских банков оформляли ипотеку по 7,23% годовых, что несколько меньше по сравнению с декабрем: тогда кредиты обходились в среднем на 0,13 процентного пункта дороже.

При этом в двух субъектах РФ, возглавивших этот "антирейтинг", средняя ставка превысила 8% годовых: жители Чечни могли оформить кредит в среднем под 8,06%, а Ингушетии – под 8,03%. Тыва отстала не слишком сильно: там кредит обходился в среднем в 7,99%. У части пользователей домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь

С другой стороны, самыми доступными благодаря льготным программам ожидаемо оказались кредиты в регионах Дальневосточного федерального округа: Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). На Дальнем Востоке действует специальная программа ипотеки под 2%.

Российские банки нарастили ипотечное кредитование в прошлом году на 21,2%, в результате общая задолженность граждан по кредитам на покупку жилья впервые превысила отметку в 9 триллионов рублей. В текущем году Банк России ожидает замедления роста ипотечного кредитования до 16-20%, а в 2022-2023 годах ждет роста ипотеки на 14-18% ежегодно.