МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ. Такая динамика говорит о насыщенности рынка — уже сейчас у каждого трудоспособного россиянина почти четыре карты, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. В Японии представили "антивирусную" пластиковую карту

Российские банки в октябре-декабре нарастили число выпущенного "пластика" на 2,7% — до 301,1 миллиона карт. Кошельки россиян пополнились на рекордные для четвертого квартала 8 миллионов карт, хотя такой прирост немного уступил эмиссии в третьем квартале прошлого года — тогда банки выпустили 8,4 миллиона "пластика". При этом в четвертом квартале продолжился рост количества банковских карт в использовании: оно увеличилось на 4% — до исторического максимума в 209,5 миллиона единиц.

За весь прошлый год количество выпущенного "пластика" выросло на 19,2 миллиона карт, или на 6,8%, а число используемого — на 12,5 миллиона, или на 6,4%.

Высокие темпы эмиссии Достов отчасти связывает с тем, что россияне начали возвращаться к нормальной жизни, в том числе оформлять карты для получения пенсий и стипендий. Второй причиной может быть то, что в 2020 году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт: некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты – в обычной ситуации они бы не попадали в статистику. Пандемия подтолкнула молодежь чаще брать микрокредиты

"Насколько взрывной темп эмиссии – это устойчивая тенденция, мы увидим в первом квартале 2021 года. Но цифры Банка России определенно показывают насыщенность рынка, уже сейчас на каждого трудоспособного гражданина приходится почти четыре карты. Это много, и коррекция объемов эмиссии неизбежна", — считает эксперт.

При этом коррекция вряд ли будет в сегменте кредитных карт, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. "Основная причина в том, что в российской банковской системе проникновение кредитов, в том числе населению, относительно низкое. Оно считается как соотношение кредитов по отношению к ВВП, и в России уровень проникновения кредитов населению составляет всего 17-18%. В то время как в развитых странах этот уровень может достигать 50-70%", — добавил он.