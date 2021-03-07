МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечный займ, сообщает пресс-служба кабмина. СМИ рассказали, как получить льготную ипотеку на "вторичку" и частный дом

Отмечается, что это нужно, чтобы не допускать на рынок недобросовестных игроков и тем самым усилить защиту прав граждан.

"Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в список уполномоченных компаний, за который отвечает АО "ДОМ.РФ". Правила для составления этого перечня были утверждены постановлением правительства в марте прошлого года. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке. Банк России выявил регионы с самой недоступной ипотекой

Новое же постановление уточняет, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио.

"В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно", — отмечается в сообщении.

Также размер процентной ставки не должен быть больше средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Кроме того, в договоре должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Если организация предоставит недостоверную информацию, она будет исключена из перечня.