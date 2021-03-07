МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Люди, которые стремглав понеслись на фондовый рынок после того, как упали ставки по депозитам, совершают большую ошибку.

Об этом предупреждает ИА DEITA.RU со ссылкой на слова известного российского экономиста Михаила Делягина. Экономист рассказал, о чём будут жалеть россияне уже через полгода

По мнению специалиста, которое он изложил на своем сайте, "в условиях нарастающего кризиса ключевым фактором сохранения денег является избегание рисков. Деньги начинают доставаться и стоить очень дорого, поэтому их во что бы то ни стало нужно беречь и вкладывать только в инвестиции с гарантированным возвратом".

Делягин отметил, что "на данный момент ими являются всё те же банковские депозиты, а также облигации федерального займа. Другими менее надёжными, но всё же достаточно рабочими способами сохранения ликвидности является покупка валюты непроизводящих и не добывающих стран, а также покупка недвижимости в промышленных региональных центрах".

По мнению экономиста, "любые другие вложения в ситуации приближения глобальной экономической депрессии ведут к тому, что человек, который на них решился, может потерять все свои сбережения". "Легче и быстрее всего это сделать именно на фондовом рынке, куда и ринулись в огромном количестве люди, нежелающие получать всего несколько процентов годовой прибыли, — подытожил он.