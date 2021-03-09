МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. За предстоящие полгода сбережения россиян могут потерять заметную часть своей покупательной способности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского экономиста Михаила Делягина, которое было размещено на официальном сайте специалиста. Экономист дал совет, в какой валюте сейчас лучше хранить деньги

По его словам, если в ближайшие месяцы положение дел в экономике страны не начнёт меняться, то всё последующее время она будет продолжать своё падение. Это приведёт к тому, что уже через шесть месяцев многие люди обнаружат, что их денежные запасы уже не столько существенны, как ещё полгода назад.

Возможной причиной этого Делягин назвал девальвацию — по его мнению, это наиболее вероятный сейчас путь решения экономических проблем. Он упомянул, что российский банковский регулятор не решается на раздачу "вертолётных денег" населению и бизнесу, поскольку даже такой шаг сделает экономическую ситуацию в России только хуже.