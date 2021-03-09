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2021
https://1prime.ru/finance/20210309/833190743.html
Экономист предупредил, когда обесценятся деньги россиян
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За предстоящие полгода сбережения россиян могут потерять заметную часть своей покупательной способности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского... ПРАЙМ, 09.03.2021
девальвация, сбережения, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. За предстоящие полгода сбережения россиян могут потерять заметную часть своей покупательной способности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного российского экономиста Михаила Делягина, которое было размещено на официальном сайте специалиста.
По его словам, если в ближайшие месяцы положение дел в экономике страны не начнёт меняться, то всё последующее время она будет продолжать своё падение. Это приведёт к тому, что уже через шесть месяцев многие люди обнаружат, что их денежные запасы уже не столько существенны, как ещё полгода назад.
Возможной причиной этого Делягин назвал девальвацию — по его мнению, это наиболее вероятный сейчас путь решения экономических проблем. Он упомянул, что российский банковский регулятор не решается на раздачу "вертолётных денег" населению и бизнесу, поскольку даже такой шаг сделает экономическую ситуацию в России только хуже.