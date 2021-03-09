МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объем российского рынка агрострахования в 2020 году вырос на 43% по сравнению с 2019 годом и составил 8,1 миллиарда рублей, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

"Основным локомотивом роста сельхозстрахования, как и в предыдущие годы, продолжает выступать страхование с господдержкой. Объем начисленной премии по субсидируемым договорам в 2020 году увеличился на 54% — до 6,7 миллиарда рублей с 4,4 миллиарда годом ранее", — сообщил президент НСА Корней Биждов.

Опираясь на данные Банка России, Биждов отметил, что сборы премий по страхованию с господдержкой выросли по всем направлениям: по договорам страхования урожая рост составил 64%, до 5 миллиардов рублей, по страхованию сельхозживотных — 27%, до 1,7 миллиарда рублей. Также в 2020 году были впервые заключены договоры страхования рыбоводства на условиях поддержки государства, премия достигла 60 миллионов рублей. США в ближайшие недели осуществят кибератаку против России

Кроме того, объем субсидий вырос в 2020 году на 30% — до 2,3 миллиарда рублей, добавил президент НСА. Объем премии по договорам агрострахования без господдержки также вырос в прошлом году — до 1,34 миллиарда рублей с 1,27 миллиарда годом ранее. Хотя прирост составил лишь 5%, позитивная динамика в этом направлении важна, отмечает Биждов.

"Страхование без господдержки преимущественно связано с приобретением дополнительного страхового покрытия к договору, заключаемому на стандартных условиях системы агрострахования с господдержкой", — пояснил он.

Объем выплат по договорам сельхозстрахования всех категорий увеличился на 53% — до более чем 3 миллиардов рублей. Из них 2,3 миллиарда рублей, или 76% от объема всех оплаченных застрахованных убытков, страховщики выплатили аграриям по договорам, заключенным с господдержкой. Здесь объем выплат вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом.