МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ отменил рекомендации банкам по принятию на обслуживание юридических лиц — нерезидентов, которые вводились из-за частых случаев их участия в сомнительных операциях, соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

В феврале замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщала, что компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки.

Банк России отменил рекомендации, которые были введены в 2007 году после того, как было установлено, что по счетам ряда клиентов банков активно осуществлялись сомнительные операции, в которых были замешаны юрлица-нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками. Норвегия может заблокировать продажу России двигателей у Rolls-Royce

Тогда ЦБ дал банкам рекомендации, как принимать таких юрлиц на обслуживание: в частности, до заключения договора банку желательно получить от такой компании информацию о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у него имелись или имеются гражданско-правовые отношения.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, данное письмо регулятора не предусматривало каких-либо санкций в отношении банков, не выполняющих рекомендации, кроме того, его отмена не означает, что банки прекратят с осторожностью относится к потенциальным клиентам. Он напомнил, что одна из распространенных причин отзыва лицензий у кредитных организаций – это участие в проведении сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

"Если банк допускает появление "неблагонадежных" клиентов, занимающихся отмывом, в том числе и нерезидентов, то это чревато отзывом лицензии. Поэтому банки заинтересованы в фильтрации таких клиентов, и во внутренних правилах прописывают процедуры, позволяющие не открывать счета криминальным и сомнительным клиентам", — заявил аналитик.